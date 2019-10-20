Abdullah Avcı’dan, Fatih Terim’e: O maç başka olacak

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Böyle maçlarda rakip savunmayı aşabilmek için, oyuna genişlik vermek lazım. Bir sürü eksik var ama yarışın içinde olmak adınaBurak'ın sabah da sakatlığı vardı ama çocuk yakalayacağımız ivmede fedakârlık yapmak istedi ve oynadı. MR'dan sonra daha net bir şey söylenebilir" dedi. Avcı, "Haftaya Fatih Hoca'yla karşılaşacaksınız, neler hissediyorsunuz" sorusuna ise,cevabını verdi.Beşiktaş'ta çıktığı 10 resmi maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi alan Abdullah Avcı, kariyerinin en kötü dönemini geçiriyor. 0.90 maç başına puan ortalamasına varan Avcı, bu performansa en yakın sezonu 2007-2008'de Başakşehir'in başında yaşamış, 1.20 ortalamaya ulaşmıştı.