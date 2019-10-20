Başakşehir’in ayak sesleri

BUGÜN NELER OLDU

Sezona kötü başlayan ancak daha sonra toparlanan Başakşehir yükselişini sürdürüyor. İstanbul temsilcisi sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 yenip üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Okan Buruk'un öğrencileri 11. dakikada Gulbrandsen'in attığı golle soyunma odasına 1-0 üstün girdi. 64. dakikada Soner Aydoğdu, kaleyi cepheden gördüğü anda müthiş vurup İzmir ekibini umutlandırdı.Başakşehir, 14 puanla 3. sıraya çıkarken, Göztepe ise 9 puanda kaldı.