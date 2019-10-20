Başakşehir’in ayak sesleri

Sezona kötü başlayan ancak daha sonra toparlanan Başakşehir yükselişini sürdürüyor. İstanbul temsilcisi sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 yenip üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Okan Buruk'un öğrencileri 11. dakikada Gulbrandsen'in attığı golle soyunma odasına 1-0 üstün girdi. 64. dakikada Soner Aydoğdu, kaleyi cepheden gördüğü anda müthiş vurup İzmir ekibini umutlandırdı. 90+2'de kullanılan kornerde savunmadan seken topu tamamlayan Skrtel galibi belirledi: 2-1.
Başakşehir, 14 puanla 3. sıraya çıkarken, Göztepe ise 9 puanda kaldı.