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’in ayak sesleri

’un öğrencileri ’yi uzatmada devirip tırmanışını sürdürdü. ’e 3 puanı getiren golü 90+2’de Skrtel kaydetti

Giriş Tarihi: 20.10.2019
Başakşehir’in ayak sesleri
Sezona kötü başlayan ancak daha sonra toparlanan Başakşehir yükselişini sürdürüyor. İstanbul temsilcisi sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 yenip üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Okan Buruk'un öğrencileri 11. dakikada Gulbrandsen'in attığı golle soyunma odasına 1-0 üstün girdi. 64. dakikada Soner Aydoğdu, kaleyi cepheden gördüğü anda müthiş vurup İzmir ekibini umutlandırdı. 90+2'de kullanılan kornerde savunmadan seken topu tamamlayan Skrtel galibi belirledi: 2-1.Başakşehir, 14 puanla 3. sıraya çıkarken, Göztepe ise 9 puanda kaldı.
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Başakşehir’in ayak sesleri
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