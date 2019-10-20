CANLI | Denizlispor - Fenerbahçe

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor'a konuk oluyor. 19.00'da başlayan ve Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Aydınus'un yardımcıları Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Denizlispor 0-0 Fenerbahçe | Canlı takip ve istatistik için tıklayın

İlk 11'ler

Denizlispor: Adam, Lopes, Sapunaru, Mustafa, Bergdich, Sackey, Murawski, Aissati, Sacko, Barrow, Oscar

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali, Gustavo, Tolga, Rodrigues, Emre, Ozan, Muriqi