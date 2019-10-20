Keçiörengücü: 1 - Balıkesirspor: 0

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Keçiörengücü, sahasında Balıkesirspor'u 1-0 yendi.

Keçiörengücü, bu sonuçla puanını 14'e yükseltirken, namağlup unvanını da korudu.

İki takım oyuncuları, İstiklal Marşı sırasında asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek oldu.

Stat: Aktepe

Hakemler: Yiğit Arslan, Sezgin Çınar, Hüseyin Aylak

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut (Dk. 63 Rıdvan Şimşek), Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Süleyman Olgun, Burak Aydın (Dk. 84 İshak Çakmak), Cem Ekinci, Madinda, Mendy, Kone (Dk. 89 Abdulkadir Kuzey)

Balıkesirspor: Vukovic, Okan Alkan, Oğuzhan Çapar, Glumac, Doğa İşeri, Furkan Çil, Mrsic, Otoo (Dk. 69 Malle), Kethevoama (Dk. 84 Anıl Taşdemir), İbrahim Halil Çolak (Dk. 46 Abdülkadir Kayalı), Rahmi Anıl Başaran

Gol: Dk. 45 Kone (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 60 Doğa İşeri, Dk. 86 Malle (Balıkesirspor), Dk. 77 Metin Uçar, Dk. 87 İshak Çakmak, Dk. 90 Mendy (Keçiörengücü)

MUSTAFA ATİ GÖKSU: "MAÇ BERABERE BİTEBİLİRDİ"

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup olan Balıkesirspor'da Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu, "Çok net bir pozisyonumuz vardı onu gole çevirebilseydik maç berabere bitebilirdi" dedi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu, "Başlangıçta çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Öncelikle Keçiörengücü de zor bir takım. Disiplinli takım. Onların da bizim de puana ihtiyacımız vardı. 45. dakikada gol yeyince sistemde değişiklik oldu. İlk yarıda Keçiörengücü daha iyi oynadı ama. İkinci yarıda biz oyunu pas yaparak düzelttik. Çok net bir pozisyonumuz vardı onu gole çevirebilseydik maç berabere bitebilirdi. Bu maçı unutup önümüzdeki maçlara bakacağız. Önümüzdeki haftalarda puanlar alarak yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

HAMDİ YILMAZ: "FARKLI DA GALİP GELEBİLİRDİK"

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Balıkesirspor'u 1-0 yenen Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, "Farklı da galip gelebilirdik. Aldığımız 3 puan için son derece mutluyuz." dedi.

Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Balıkesirspor karşısında iyi bir futbol sergilediklerini söyledi.

Galibiyet için sahaya çıktıklarını belirten Yılmaz, "Her iki yarıda da çok üstün oynadık. İlk yarıyı 3-0 önde tamamlayabilirdik. Futbolcularımız oyunun başından sonuna kadar çok özverili, disiplinli ve istekli oynadılar. Farklı da galip gelebilirdik. Aldığımız 3 puan için son derece mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, ligdeki tek namağlup takım olduklarının hatırlatılması üzerine "Takım oyunu oynuyoruz. Herhangi bir futbolcuya bel bağlayıp onun bizi galip getirmesini beklemiyoruz. Saha çalışmalarını oyuna yansıttığımız, takım oyunu oynadığımız için yenilmezliğimiz devam ediyor. Her maça üç pun için çıkıyoruz." diye konuştu.