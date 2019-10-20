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Başkanı 'den Fırat Aydınus'a çok sert tepki: Hakkımız yendi, yazıklar olsun

Yukatel Denizlispor Başkanı , karşılaşma sonrası sert açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın hakem yönetimini eleştiren Çetin, Fenerbaçe'nin ikinci golü ve ile Luiz Gustavo arasında yaşanan pozisyonlarında aleyhlerinde haksız kararlar çıktığını belirten Çetin, "Bu hakların altından kalkamazlar" şeklinde konuştu.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 21.10.2019 03:17 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 03:21
Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin'den Fırat Aydınus'a çok sert tepki: Hakkımız yendi, yazıklar olsun

Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettikleri maçın ardından hakemleri eleştiren Çetin, "Denizlispor top oynadı, Fenerbahçe kazandı. Böyle bireysel hakem hataları olmaz. 13 aydan beri hiç konuşmadık, artık konuşma zamanı geldi. Yazıklar olsun. İki tane net lehimize olan pozisyonu aleyhimize çevirdiler. İkinci gol ve Mustafa Yumlu'nun pozisyonu. Bu kadar Anadolu kulüplerinin üstüne gidilmez, bu ince ince doğramaktan başka bir şey değil.

"Gümbür gümbür bir Denizlispor geliyor, bundan herkes emin olabilir. Söylenecek bir şey yok, sadece yazıklar olsun. Bu hakların altından kalkamazlar. Bu yöneticiler 5 liraya çakmak satıp satıp bir yere geliyor. Diğer Anadolu kulüpleri de aynı şekilde, haklarımız yenilirse bu şehir bunun hesabını sorar. Burası 9 yıl sonra özlemini çekiyor Süper Lig'in. Denizlispor'un iyi bir yerlerde hak ettiği yerlerde olacağına herkes emin olabilir" dedi.

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