Zirveden selamlarla

ordo

avililer

rabzonspor'un

BUGÜN NELER OLDU

G.Antep karşısında bir gol atıp bir de gol pası veren Sturridge geçtiğimiz sezon performansını 4. maçında yakaladı. İngiliz futbolcu, 2018-2019'da 18 maçta 510 dakikada 2 gol atıp, 1 gol pası vermiş üç gole katkı sağlamıştı. Golcü oyuncu bu sezon da 141 dakikada 1 gol atıp, 2 gol pası verip üç gole etki etti.Dün oynanan karşılaşmada bir gol, bir asistlik performans sergileyen Sörloth ligde gol sayısını 5'e, asist sayısını da 3'e çıkardı. Süper Lig'de 8 maçta 8 gole etki eden Norveçli golcü, Avrupa Ligi'nde de 6 maçta 2 gol bulmuştu. Sörtloth kariyerinin en iyi sezon başlagıcını gerçekleştirdi.Takımının3. golünü 30 metreden şık bir vuruş ile atan Jose Sosa kendisi adına bir klasiği gerçekleştirdi. Arjantinli futbolcu, Süper Lig'e adımını attığı Eylül 2014'ten bu yana ceza sahası dışından 13 gol buldu ve bu alanda ligin de en golcüsü durumunda bulunuyor.Karşılaşmada taraftarlar Türk bayrakları ile stadı şölen yerine çevirirken oyuncular da ısınma sırasında Mustafa Kemal Atatürk tişörtleri ile sahadaydı. Taraftarlar İstiklal Marşımız sırasında asker selamı verdi.-Mgeçen sezonun son 5 haftasında başlayan ve bu sezonun ilk 4 haftasında devam eden iç saha maçlarındaki serisinde rakiplerine en az ikişer gol attı.sezon başında Marsilya'dan transfer ettiği 20 yaşındaki Yusuf Sarı, Süper Lig'de son üç maçında toplamda 57 dakika süre aldı ve 1 gol attı, 1 de gol pası verdi. Süratiyle Abdülkadir Ömür'e benzetilen Sarı, hazırlık maçlarında da Hoffenheim ve Parma karşısında gol kaydetmişti.Yusuf Sarı, takımının 4. golünü filelere gönderip ardından da takla atarak sevincini gösterdi.