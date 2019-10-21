Alanya 5 golle zirveyi bırakmadı

MILLI ara öncesi son 3 maçında da puan kaybeden Aytemiz Alanyaspor, dün sahasında Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ederek maç eksiğiyle Trabzonspor'a kaptırdıkları zirve koltuğunu geri aldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan turuncu-yeşilli ekibin gollerini Ceyhun, Cisse (2), Bakasetas ve Fernandes kaydetti. Çaykur Rizespor'un iki golü ise biri penaltıdan olmak üzere Boldrin'den geldi. Bu sonuçla ligde 3 maç sonra galip gelen Aytemiz Alanyaspor puanını 17'ye çıkardı. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Çaykur Rizespor ise 8 puanda kaldı.

Sahanın en iyilerinden olan Cisse maç sonrası, "Güzel oyun oldu. Kolay gibi gözüktü ama bunu takım arkadaşlarım kolaylaştırdı. Liderliği de geri aldık" dedi.

Süper Lig'de ikinci hafta liderlik koltuğuna oturan Aytemiz Alanyaspor 6 haftadır ilk sırayı bırakmıyor.

Bulut: Yolumuza devam ediyoruz

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, galibiyet için oyuncularını kutladı. Liderliği bırakmadıkları için mutlu olduğunu söyleyen Bulut, "Daha önce evimizdeki maçlarda birçok gol pozisyonuna girip değerlendirememiştik, demek bugüne saklamışız, 5 gol attık. Yolumuza devam ediyoruz" dedi.