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Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında , 'u konuk ediyor. 20.00'de başlayan ve Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 21.10.2019 19:56
CANLI | Konyaspor - Yeni Malatyaspor

Konyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. 20.00'de başlayan ve Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor. Öğretmenoğlu'nun yarımcılıklarını Candaş Elbil ve Mehmet Salim Mazlum yapıyor. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Konyaspor 0-0 Yeni Malatyaspor | Canlı takip ve istatistik için tıklayın

İLK 11'LER

Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Miya, Ömer Ali, Milosevic, Shengelia

Malatyaspor: Farnolle, Sakıb, Robin, Mustafa, Hadebe, Issam, Acquah, Donald, Fofana, Guilherme, Jahovic.

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