Denizlispor başkanı Ali Çetin'den olay sözler

YUKATEL Denizlispor'da maç sonrası hakem Fırat Aydınus'a tepki yağdı. Başkan Ali Çetin, "Denizlispor oynadı, Fenerbahçe kazandı. Böyle bireysel hakem hataları olmaz. Yazıklar olsun. İki tane net lehimize olan pozisyonu aleyhimize çevirdiler. İkinci gol ve Mustafa Yumlu'nun pozisyonu. Bu kadar Anadolu kulüplerinin üstüne gidilmez, bu ince ince doğramaktan başka bir şey değil. Bu yöneticiler 5 liraya çakmak satıp bir yere geliyor. Emin olsunlar ki 1 milyon 100 bin nüfuslu bu şehir burayı bunların başına yıkar. Böyle bir haksızlık bir daha eğer bu kulübün başına gelirse bu insanları burada kimse durduramaz. Diğer Anadolu kulüpleri de aynı şekilde" dedi.

Vatan Size Minnettar

Fenerbahçe'de oyuncular Denizlispor maçı öncesinde ısınmaya "Vatan size minnettar" yazılı tişörtle çıktı.

Minik taraftardan anlamlı destek

SARI-LACIVERTLILERDE kulübü mali sıkıntıdan kurtarmak için başlatılan 'Fener Ol' kampanyasına çok anlamlı bir katkı daha geldi. Denizli'de Fenerbahçeli minik taraftar Mehmet Eren Sayın, babasının verdiği harçlıkları biriktirerek, Fener Ol'a destek oldu. Biriktirdiği paraları bir zarfa koyan taraftar, bunu Başkan Ali Koç'a teslim etti.