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Eksik , hazırlıklarını tamamladı

İspanya'nın takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ile yarın deplasmanda yapacağı A Grubu 3. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı. Eflatun beyazlılarda 5 oyuncu sakatlıkları nedeniyle sarı kırmızılı ekip karşısında forma giyemeyecekler.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 21.10.2019 20:56
Eksik Real Madrid, Galatasaray hazırlıklarını tamamladı

Türk Telekom Stadı'nda teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

İdman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas organizasyonuyla süren antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galatasaray mücadelesinin taktik çalışmasının gerçekleştirildiği bildirildi.

Real Madrid'de 5 sakat

İspanyol ekibinde 5 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Galatasaray maçının kadrosuna alınmadı.

Eflatun-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Luka Modric, Gareth Bale, Nacho Fernandez, Lucas Vazquez ve Marco Asensio Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

Real Madrid'de hafif sakatlıkları bulunan Raphael Varane ile Toni Kroos ise kamp kadrosunda yer aldı.

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Eksik Real Madrid, Galatasaray hazırlıklarını tamamladı
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