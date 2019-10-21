Falcao ve Feghouli takımdan ayrı çalıştı

Sarı-kırmızılıların dün yaptığı antrenmana Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli katılmadı. Kolombiyalı yıldız fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı sahada özel bir çalışma gerçekleştirdi. Hafif ağrıları bulunan Feghouli de tedbir amaçlı olarak fizyoterapistler eşliğinde idmanı tamamladı.

Real maçına İtalyan hakem

G.SARAY-R.MADRID maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. 43 yaşındaki deneyimli hakem kariyerinde ilk kez G.Saray maçını yönetirken Türk futboluna ise yabancı değil. Orsato daha önce Milli Takımımızın 2014 Dünya Kupası elemelerinde 3-1 yenildiği Macaristan maçının yanı sıra F.Bahçe ve Trabzonspor'un birer maçını yönetmişti.

Yuto Nagatomo dönüyor

Nagatomo, R.Madrid maçı ile birlikte geri dönüyor. Japon oyuncu ligde Emre Taşdemir'e bıraktığı formasını yarınki maçta sırtına geçirecek.

Zidane: G.Saray'ı yenmeliyiz başka opsiyonumuz yok

La Liga'da Mallorca yenilgisi ile 2. sıraya gerileyen R.Madrid'de herkesin aklı G.Saray'da. Teknik direktör Zidane, "G.Saray'ı yenmeliyiz çünkü başka bir opsiyonumuz yok. Sadece kazanmaya odaklanmalıyız" dedi. Madrid'in G.Saray maçı kadrosu da açıklandı. Eflatun-beyazlılarda sakatlıkları süren Modric, Gareth Bale ve Vazquez bu mücadelede forma giyemeyecek.