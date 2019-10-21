Gürcan Bilgiç, Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe maçını yorumladı "Altay Bayındır..."

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup etti. Sarı lacivertli takımın gollerini Tolga Ciğerci ve Vedat Muriç kaydederken, Denizlispor'un tek golü Estupinan'dan geldi. Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın performansı da tartışma yarattı. SABAH Spor yazarlarından Gürcan Bilgiç de Fenerbahçe'nin Denizlispor maçını yorumladı.
Giriş Tarihi: 21.10.2019 10:30Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 10:34
Emre Belözoğlu'nun 4. dakikada kaleci tarafından çelinen şutundan 33 dakika sonra isabetli iki şut ve gol geldi. Bu sürede denemeler görüldü ama rakip ceza alanına akılla inecek bir organizasyonu olamadı Fenerbahçe'nin.