Quaresma'dan omurilik felci hastalarına ziyaret

Önceki günlerde derneğe tekerlekli sandalye bağışlayan Portekizli futbolcu, eşi Dafne Santos ve çocuklarıyla birlikte Beykoz Şubesine geldi. Quaresma ve ailesini, TOFD Beykoz Şube Başkanı Saniye Efe ve Dernek Üyesi Cansu Güney karşıladı.

Omurilik felci hastalarıyla fotoğraf çektiren Quaresma, ilgilerinden dolayı herkese teşekkür ederek, "Mutlaka tekrar gelmek isterim. İyi ki varsınız." dedi.

TOFD Beykoz Şube Başkanı Saniye Efe de Quaresma'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Portekiz Milli Takımında da forma giyen Quaresma, kendisinden imza isteyen çocukları da kırmadı.