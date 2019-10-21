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Son dakika haberi: , maçında yok

Son dakika haberi... , yarın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ile oynanacak karşılaşmanın kamp kadrosunu açıkladı. Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı çalışan kamp kadrosunda yer almadı. Sarı kırmızılı kulübün deneyimli teknik direktörü Fatih Terim, bugün yaptığı açıklamada yıldız oyuncunun sağlık durumuyla ilgili soru işaretlerini dile getirmişti.

Giriş Tarihi: 21.10.2019 22:53 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 23:00
Son dakika haberi: Radamel Falcao, Real Madrid maçında yok

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında yarın Real Madrid ile karşılaşacak olan Galatasaray'da, Kolombiyalı forvet Radamel Falcao maç kadrosuna dahil edilmedi. Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımla çalışmalarda yer almayan yıldız oyuncu bu akşam gerçekleştirilen idmana da katılmadı

Teknik direktör Fatih Terim bugün yaptığı açıklamada Falcao'nun sağlık durumuyla ilgili soru işaretlerini şu sözlerle dile getirmişti: "Yarın akşama kadar olağanüstü bir hal olacağını düşünmüyorum Falcao'nun durumunda. Buna rağmen birazdan yine bir bakacağız. Falcao ile konuşacağız."

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada maçın kamp kadrosuna şu isimler yer aldı:

"Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina."

Bu sezon Galatasaray ile 5 maçta görev alan 33 yaşındaki oyuncu 1 gol attı.

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Son dakika haberi: Radamel Falcao, Real Madrid maçında yok
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