Atletico Madrid'den Leverkusen'e tek gol! - Atletico Madrid 1 - 0 Bayer Leverkusen (MAÇ SONUCU)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı bugün 19.55 seansıyla başladı. D Grubu'nda Atletico Madrid, sahasında Bayer Leverkusen'i ağırladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla sürse de golsüz eşitlikle sona erdi.
Ev sahibi ekipte 70. dakikada Koke'nin yerine oyuna dahil olan Morata, 78. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Maçta başka gol sesi çıkmadı ve İspanyol ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sonuçla Atletico Madrid puanını 7'ye yükseltirken, Bayer Leverkusen Şampiyonla Ligi'nde henüz puanla tanışamadı..