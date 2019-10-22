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Yunanistan deplasmanında galip! 2 - 3 Bayern Münih (MAÇ SONUCU)

B grubu 3. maçında 'a konuk olan , deplasmanda 3-2'lik skorla rakibini mağlup ederek 3 paunın sahibi oldu. İşte maçın detayları...

Giriş Tarihi: 23.10.2019 01:20 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 01:22
Bayern Münih Yunanistan deplasmanında galip! Olympiakos 2 - 3 Bayern Münih (MAÇ SONUCU)

Yunanistan Karaiskakis Stadı oynanan Şampiyonlar Ligi B grubu 3. maçında Olympiakos ile Bayern Münih'in karşılşatığı maçta, deplasmanda oynayan Bayern Münih sahadan 3-2'lik skorla galip olarak ayrıldı.

Karşılaşmada Bayern Münih, 34. ve 62. dakikalarda Robert Lewandowski ile 75. dakikada Tolisso'nun golleriyle galibiyeti kazanırken, ev sahibi takım Olympiakos'un gollerine ise 23. dakikada Yusuf el-Arabi ve 79. dakikada Guilherme Torres imza attı.

Karşılşamanın böyle sonuçlanmasıyla, Almanya temsilcisi Bayern Münih, puanını 9'a yükseltirken, Olympiakos 1 puanda kaldı.

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Bayern Münih Yunanistan deplasmanında galip! Olympiakos 2 - 3 Bayern Münih (MAÇ SONUCU)
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