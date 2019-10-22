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Biz ’iz!

Giriş Tarihi: 22.10.2019
Biz Real Madrid’iz!
Şampıyonlar Ligi'nde grupta son sırada kalan Real Madrid'in teknik direktörü Zidane ile kaptanı Ramos, basının karşısına çıktı. Fransız çalıştırıcı, "Benim göreve devam edip etmeyeceğimi başkana sorun. Ben takımımla kazanmak için sahaya çıkacağım. Galatasaray'ı yenmeliyiz. Mourinho konusu beni ilgilendirmez. Biz Real Madrid'iz. Hata yapma lüksümüz yok" dedi. Takım olarak Zidane'ın arkasında olduklarını açıklayan Ramos ise "Falcao, çok büyük bir oyuncu. Kendisine saygım var. Oynaması durumunda bize engel olacaktır" yorumunu yaptı.
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