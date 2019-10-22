Biz Real Madrid’iz!

BUGÜN NELER OLDU

Şampıyonlar Ligi'nde grupta son sırada kalan Real Madrid'in teknik direktörü Zidane ile kaptanı Ramos, basının karşısına çıktı. Fransız çalıştırıcı,dedi. Takım olarak Zidane'ın arkasında olduklarını açıklayan Ramos iseyorumunu yaptı.