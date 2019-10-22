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’den maçında 4 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü , UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynanacak maçında Sivasspor maçına göre ilk 11’de 4 değişiklik yaptı.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 22.10.2019 21:27 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 21:29
Fatih Terim’den Real Madrid maçında 4 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid karşılaşmasının 11'inde son lig maçına göre değişiklikler yaptı. Terim, Sivasspor müsabakasında oynattığı Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve Emre Mor'a Madrid'e karşı 11'de görev vermedi.

Sarı-kırmızılıların 11'inde Muslera, Mariano, Luyindama, Ryan Donk, Marcao, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Jean Michael Seri, Younes Belhanda, Ryan Babel ve Florin Andone yer aldı.

Yedeklerde yer alan isimler ise, Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Selçuk İnan, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli ve Emre Mor oldu.
Kolombiyalı golcü Radamel Falcao sakatlığından dolayı müsabaka kadrosunda yer almadı.

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Fatih Terim’den Real Madrid maçında 4 değişiklik
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