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- maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Atletico Madrid, , Leverkusen gibi dünya devlerinin bulunduğu Şampiyonlar Ligi D Grubu’na Leverkusen’i deplasmanda 2-1 mağlup ederek sürpriz bir galibiyetle başlayan Rus ekibi , 3. tur grup maçlarında Juventus ile karşı karşıya gelecek. Güçlü kadrosuyla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun en büyük favorilerinden biri olan Juventus, ilk 2 maçın ardından grupta lider konumunda. İtalyan ekibi, Lokomotiv Moskova’yı mağlup ederek liderliğini sürdürmek istiyor. Bu heyecan dolu maça dair merak edilen Juventus – Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? sorularını yanıtladık.

Giriş Tarihi: 22.10.2019 10:57 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 10:59
Juventus - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Torino'da karşı karşıya gelecek ve Yunan hakem Tasos Sidiropoulos'un yöneticeği heyecan dolu maç için nefesler tutulmuş durumda. Grupların ilk maçında Atletico Madrid ile berabere kalan ve ardından Leverkusen'i mağlup eden Juventus, iki maçta topladığı 4 puanla lider konumdayken Lokomotiv Moskova'nın ilk 2 maçın ardından 3 puanı bulunuyor. İlk maçta Leverkusen'i mağlup eden Lokomotiv Moskova, ikinci maçta evinde karşılaştığı Atletico Madrid'e 2-0'lık skorla boyun eğdi.

JUVENTUS – LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması 3. turunda karşı karşıya gelecek olan Juventus ve Lokomotiv Moskova ekipleri arasındaki müsabaka, 22 Ekim Salı (bugün) günü, Türkiye saati ile 22:00'da oynanacak.

JUVENTUS – LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İtalyan ve Sırbistan Rus temsilcileri arasındaki bu heyecanlı dolu maçı Türkiye üzerinden seyretmek isteyenler, saat 22:00'da beIN Sports MAX 2 üzerinden canlı olarak maç yayınına erişebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Juventus: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Zhivoglyadov, Höwedes, Corluka, Ignatyev, Zhemaletdinov, Krychowiak, Joao Mario, Barinov, Al. Miranchuk, Eder

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