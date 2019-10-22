Manchester City Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester City Atalanta maçı hangi kanalda yayınlanacak?

İngiliz temsilcisi Manchester City, Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında Atalanta'yı ağırlamaya hazırlanıyor. Grupta 6 puan ile lider olan mavi beyazlılar, İtalyan ekibini evine boş göndermek istiyor. Manchester City, Zagreb ve Shaktar maçlarından iki galibiyet çıkartırken, Atalanta karşısında da yenilgisiz liderliğini sürdürmenin peşinde olacak. Durum böyle olunca, mücadeleyi takip etmeyi düşünen futbolseverler de Manchester City Atalanta maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını öğrenmek istiyor.

MANCHESTER CİTY ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester City ve Atalanta'yı karşı karşıya getirecek olan kritik karşılaşma, 22 Ekim 2019 Salı günü oynanacak ve 22.00'de başlayacak.

Mücadele, beIN Sports MAX HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CİTY - ATALANTA MUHTEMEL 11'LER

Manchester City XI: Ederson, Cancelo, Stones, Fernandinho, Mendy, Rodri, De Bruyne, İlkay, Mahrez, Sterling, Aguero.

Atalanta XI: Gollini, Toloi, Palomino, Masiello, Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens, Malinovskiy, Gomez, Muriel.

MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ NOTLAR

Manchester City ile Atalanta, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor.

Manchester City bugüne kadar Avrupa arenasında karşılaştığı dört İtalyan takımını da en az bir kez mağlup etmeyi başardı (Juventus, Milan, Napoli & Roma).

Atalanta'nın Avrupa kupalarında karşılaştığı tek İngiliz temsilcisi Everton (2017/18 Avrupa Ligi gruplarında iki maçı da kazandılar).

İngiliz takımları, Şampiyonlar Ligi tarihinde daha önce 27 kez ilk iki grup maçını kazandı ve bunların tamamında adlarını bir üst tura yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi tarihinde çıktığı ilk iki grup maçını kaybeden ilk İtalyan temsilcisi Atalanta olurken; turnuvaya üç yenilgiyle başlayan son takım ise Otelul Galati (2011/12).