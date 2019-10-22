Manchester City Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester City Atalanta maçı hangi kanalda yayınlanacak?

İngiliz temsilcisi Manchester City, Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında Atalanta'yı ağırlamaya hazırlanıyor. Grupta 6 puan ile lider olan mavi beyazlılar, İtalyan ekibini evine boş göndermek istiyor. Manchester City, Zagreb ve Shaktar maçlarından iki galibiyet çıkartırken, Atalanta karşısında da yenilgisiz liderliğini sürdürmenin peşinde olacak. Durum böyle olunca, mücadeleyi takip etmeyi düşünen futbolseverler de Manchester City Atalanta maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını öğrenmek istiyor.
Manchester City ve Atalanta'yı karşı karşıya getirecek olan kritik karşılaşma, 22 Ekim 2019 Salı günü oynanacak ve 22.00'de başlayacak.
Mücadele, beIN Sports MAX HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Manchester City XI: Ederson, Cancelo, Stones, Fernandinho, Mendy, Rodri, De Bruyne, İlkay, Mahrez, Sterling, Aguero.
Atalanta XI: Gollini, Toloi, Palomino, Masiello, Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens, Malinovskiy, Gomez, Muriel.
MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ NOTLAR