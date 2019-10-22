Olympiakos Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Olympiakos Bayern Münih maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Yunanistan temsilcisi Olympiakos, Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında Bayern Münih'i ağırlamaya hazırlanıyor. Grupta 6 puan ile lider olan Bavyera ekibi, Yunanistan deplasmanında sürpriz yaşamak istemiyor. Bayern Münih, Kızılyıldız ve 7 gollü Tottenham maçlarından iki galibiyet çıkartırken, Olympiakos karşısında da yenilgisiz liderliğini sürdürmenin peşinde olacak. Durum böyle olunca, mücadeleyi takip etmeyi düşünen futbolseverler de Olympiakos Bayern Münih maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını öğrenmek istiyor.
Olympiakos ve Bayern Münih'i karşı karşıya getirecek olan kritik karşılaşma, 22 Ekim 2019 Salı günü oynanacak ve 22.00'de başlayacak.
Mücadele, beIN Connect uygulaması üzerinden canlı yayınlanacak.
Olympiakos XI: Jose Sa, Semedo, Meriah, Tsimikas, Torosidis, Camara, Bouchalakis, Masouras, Lovera, Podence, Guerero.
Bayern Münih XI: Neuer, Pavard, Martinez, Boateng, Alaba, Kimmich, Tolisso, Gnabry, Coutinho, Coman, Lewandowski.
MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ NOTLAR