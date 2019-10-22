Olympiakos Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Olympiakos Bayern Münih maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Yunanistan temsilcisi Olympiakos, Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında Bayern Münih'i ağırlamaya hazırlanıyor. Grupta 6 puan ile lider olan Bavyera ekibi, Yunanistan deplasmanında sürpriz yaşamak istemiyor. Bayern Münih, Kızılyıldız ve 7 gollü Tottenham maçlarından iki galibiyet çıkartırken, Olympiakos karşısında da yenilgisiz liderliğini sürdürmenin peşinde olacak. Durum böyle olunca, mücadeleyi takip etmeyi düşünen futbolseverler de Olympiakos Bayern Münih maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını öğrenmek istiyor.

OLYMPİAKOS BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Olympiakos ve Bayern Münih'i karşı karşıya getirecek olan kritik karşılaşma, 22 Ekim 2019 Salı günü oynanacak ve 22.00'de başlayacak.

Mücadele, beIN Connect uygulaması üzerinden canlı yayınlanacak.

OLYMPİAKOS - BAYERN MÜNİH MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Olympiakos XI: Jose Sa, Semedo, Meriah, Tsimikas, Torosidis, Camara, Bouchalakis, Masouras, Lovera, Podence, Guerero.

Bayern Münih XI: Neuer, Pavard, Martinez, Boateng, Alaba, Kimmich, Tolisso, Gnabry, Coutinho, Coman, Lewandowski.

MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ NOTLAR

Olympiakos, Avrupa kupaları tarihinde Bayern Münih ile oynadığı dört maçı da kaybetti (1980/81 Şampiyon Kulüpler Kupası ve 2015/16 Şampiyonlar Ligi'nde ikişer kez).

Bayern Münih'in Avrupa kupalarında 0 galibiyet oranı yakaladığı takımlar arasında en fazla mağlup ettiği üç rakibinden biri Olympiakos (Beşiktaş ve CSKA Moskova ile birlikte).

Yunan takımlarıyla oynadığı son 11 Avrupa maçını kaybetmeyen Bayern Münih (9G 2B), son sekiz karşılaşmada ise kalesinde gol görmedi.

Olympiakos, Kasım 2015'teki Dinamo Zagreb galibiyetinden bu yana Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 10 maçı kazanamadı (2B 8M).

Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Tottenham'ı 7-2 mağlup eden Bayern Münih, turnuva tarihinde en az beş farklı galibiyet alma sayısında Barcelona'yı yakaladı (12 kez).