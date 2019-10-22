Para hazır

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ta yeni yönetim acil olarak bekleyen para konusunda elini çabuk tuttu ve futbolcuların yaklaşık 17 milyon Euro'luk birikmiş alacağını arasında topladı. İlk olarak futbolcuların parasını ödeyecek olan yönetim, alacağı borçsuzluk kağıtlarını dekontlarla beraberArdından bazı yöneticiler İsviçre'ye giderek, UEFA yetkilileri ile görüşmeler yapacak.BU kritik dönemde yeni yönetime güzel bir haber geldi. Vodafone Park'taki saha kenarı reklamlarını kiralayan Aktif Reklam şirketiyle anlaşma feshedilmiş ve konu mahkemelik olmuştu. İlk dava sonucunda Beşiktaş lehine verilen karar sonrasıAksi durumda kulüp 10 milyon TL ödemeyle karşı karşıya kalacaktı.Ayaktakiler soldan sağa: Emre Kocadağ, Umut Şenol, Kemal Erdoğan, Erdal Torunoğulları, Başkan Ahmet Nur Çebi, Adnan Dalgakıran, Fatih Avşar, Mesur Urgancılar, Berkan GocayBeşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi dönemi resmen başladı. Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, Vodafone Park'taki törenle mazbatalarını aldı. Beşiktaş'ın yeni başkanı Çebi'ye mazbatasını divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ve kongre divan başkanı Uluç Gürkan verdi. Dördüncü kez mazbata alma mutluluğu yaşadığını kaydeden Çebi, "Allah sonuncusunu başkan olarak almayı nasip etti" dedi. Mazbatalarını alan yönetim daha sonra ilk toplantısını yaptı. Yeni yönetim bugün Ümraniye'ye giderek teknik heyet ve futbolcularla tanışacak.