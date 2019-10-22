Tottenham - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçlarında Tottenham Olympiakos ile 2 farklı öne geçtiği maçta 2-2 berabere kalırken Kızılyıldız, Bayern Münih'e 3-0'lık skor ile boyun eğdi. İkinci maçlarda ise Tottenham Bayern Münih'e karşı ağır bir yenilgi aldı, kalesinde 7 gol gördüğü maç 7-2 sonuçlandı. Kızılyıldız ise grubun ikinci maçında Olympiakos karşısında aldığı 3-0'lık galibiyet ile gruptaki ilk puanlarını topladı.

TOTTENHAM – KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması 3. turunda karşı karşıya gelecek Tottenham ve Kızılyıldız ekipleri arasındaki müsabaka, 22 Ekim Salı (bugün) günü, Türkiye saati ile 22:00'da oynanacak.

TOTTENHAM – KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İngiliz ve Sırbistan temsilcileri arasındaki bu heyecanlı dolu maçı Türkiye üzerinden seyretmek isteyenler, saat 22:00'da beIN Connect üzerinden maç yayınına erişebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Tottenham: Gazzaniga, Aurier, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen, Rose, Winks, Sissoko, Moura, Alli, Kane.

Kızılyıldız: Borjan, Gobeljic, Milunovic, Degenek, Rodic, Canas, Jovancic, Garcia, Marin, van La Parra, Tomane.