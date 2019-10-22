Tottenham'dan Kızılyıldız'a 5 gol! - Tottenham 5 - 0 Kızılyıldız (MAÇ SONUCU)

Geçen yılın finalisti Tottenham, sahasında gecenin bir diğer farklı skoruna imza attı.

İngiltere ekibi, B Grubu mücadelesinde Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 5-0 ile geçti. Tottenham'ın gollerini 9 ve 72. dakikalarda Harry Kane, 16 ve 44. dakikalarda Son Heung-min, 57. dakikada Erik Lamela kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

Club Brugge (Belçika) - PSG (Fransa): 0-5

Galatasaray - Real Madrid (İspanya): 0-1

Olympiakos (Yunanistan) - Bayern Münih (Almanya): 2-3

Tottenham (İngiltere) - Kızılyıldız (Sırbistan): 5-0

Manchester City (İngiltere) - Atalanta (İtalya): 5-1

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-2

Juventus (İtalya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 2-1

Atletico Madrid (İspanya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 1-0