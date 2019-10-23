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'da 3 puan 'nin! - Salzburg 2 - 3 Napoli (MAÇ SONUCU)

E grubu 3. maçında konuk olduğu Salzburg'u 3 golle devirerek 3 puanı evine götüren taraf oldu. İşte maça ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 24.10.2019 02:12 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 02:12
Avusturya'da 3 puan Napoli'nin! - Salzburg 2 - 3 Napoli (MAÇ SONUCU)

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Napoli Salzburg'a konuk oldu.

3. hafta'da oynanan maçın 17. dakikasında Mertens ile öne geçen Napoli, 40. dakikada Halan'ın golüyle üstünlüğü kaybetti ve skor berberliği gösterdi.

Napoli, 64. dakikada Dries Mertens'in kaydettiği golle bir kez daha üstünlüğü eline aldı. Ancak Salzburg takımından Erling Haland, 72. dakikada sahneye çıkarak skoru tekrar beraberliğe taşıdı.

73. dakikada Lorenzo Insigne Napoli'ye kazandırdığı golle maçın skorunu ilan ederek, Salzburg'u evinde 3-2 mağlup etti.

Maçın böyle sonuçlanmasıyla Napoli puanını 7'ye yükseltirken aynı zamanda liderliğini sürdürdü. Salzburg ise 3 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları şöyle:

Genk (Belçika) - Liverpool (İngiltere): 1-4

Salzburg (Avusturya) - Napoli (İtalya): 2-3

Inter (İtalya) - Borussia Dortmund (Almanya): 2-0

Slavia Prag (Çekya) - Barcelona (İspanya): 1-2

Leipzig (Almanya) - Zenit (Rusya): 2-1

Benfica (Portekiz) - Olympique Lyon (Fransa): 2-1

Ajax (Hollanda) - Chelsea (İngiltere): 0-1

Lille (Fransa) - Valencia (İspanya): 1-1

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Avusturya'da 3 puan Napoli'nin! - Salzburg 2 - 3 Napoli (MAÇ SONUCU)
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