Benfica Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Benfica Lyon maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Portekiz temsilcisi Benfica, Şampiyonlar Ligi G Grubu üçüncü maçında Lyon'u ağırlamaya hazırlanıyor. Grupta 0 puan ile son sıraya demir atan Portekiz ekibi, Fransa temsilcisini evine boş göndermek istiyor. Benfica, Zenit ve RB Leipzig maçlarından iki mağlubiyet alırken, Lyon karşısında ilk puanlarını almanın peşinde olacak. Durum böyle olunca, mücadeleyi takip etmeyi düşünen futbolseverler de Benfica Lyon maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını öğrenmek istiyor.

BENFİCA LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Benfica ve Lyon'u karşı karşıya getirecek olan kritik karşılaşma, 23 Ekim 2019 Çarşamba günü oynanacak ve 22.00'de başlayacak.

Mücadele, beIN Connect uygulaması üzeriden canlı yayınlanacak.

MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ NOTLAR

Benfica ile Lyon, bugüne kadar sadece 2010/11 Şampiyonlar Ligi gruplarında karşı karşıya gelirken; iki maçı da ev sahibi ekipler kazandı.

Portekiz deplasmanında çıktığı iki Şampiyonlar Ligi maçını da kaybeden Lyon, Mart 2004'te Porto (0-2) ve Kasım 2010'da Benfica'ya (3-4) mağlup oldu.

Avrupa kupaları tarihinde Benfica'yı deplasmanda mağlup etmeyi başaran herhangi bir Fransız takımı olmadı (4B 10M).

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 15 maçın 12'sini kaybeden Benfica (2G 1B), bu sezon oynadığı iki karşılaşmadan da puansız ayrıldı.

Evinde oynadığı son 11 Şampiyonlar Ligi grup maçında mağlup olmayan Lyon (3G 8B), son yenilgisini Ekim 2016'da Juventus karşısında aldı (0-1).