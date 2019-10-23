Benfica Lyon'u 2 golle devirdi! - Benfica 2 - 1 Olympique Lyon (MAÇ SONUCU)

Devler Ligi G grubunda 3. karşılaşmasında Benfica, Olympique Lyon'u 2-1'lik skorla mağlup ederek 3 paunın sahibi oldu.
Benfica2ya galibiyeti getiren golü 4. dakikada Rafa Silva, 85. dakikada Pizzi kaydederken, Lyon'un tek golüne ise 70. dakikada Memphis Depay imza attı.
Benfica bu sonuçla puanını 3'e yükseltirken, Lyon 4 puanda kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları şöyle:
Genk (Belçika) - Liverpool (İngiltere): 1-4
Salzburg (Avusturya) - Napoli (İtalya): 2-3
Inter (İtalya) - Borussia Dortmund (Almanya): 2-0
Slavia Prag (Çekya) - Barcelona (İspanya): 1-2
Leipzig (Almanya) - Zenit (Rusya): 2-1
Benfica (Portekiz) - Olympique Lyon (Fransa): 2-1
Ajax (Hollanda) - Chelsea (İngiltere): 0-1
Lille (Fransa) - Valencia (İspanya): 1-1