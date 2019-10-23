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Lyon'u 2 golle devirdi! - Benfica 2 - 1 (MAÇ SONUCU)

Şampiyonlar Ligi G grubu 3. maçları kapsamında , konuk ettiği temsilcisi 'u 2-1 lik skorla devirerek. 3 puanın sahibi oldu. İşte maçın detayları...

Giriş Tarihi: 24.10.2019 01:23 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 01:23
Benfica Lyon'u 2 golle devirdi! - Benfica 2 - 1 Olympique Lyon (MAÇ SONUCU)

Devler Ligi G grubunda 3. karşılaşmasında Benfica, Olympique Lyon'u 2-1'lik skorla mağlup ederek 3 paunın sahibi oldu.

Benfica2ya galibiyeti getiren golü 4. dakikada Rafa Silva, 85. dakikada Pizzi kaydederken, Lyon'un tek golüne ise 70. dakikada Memphis Depay imza attı.

Benfica bu sonuçla puanını 3'e yükseltirken, Lyon 4 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları şöyle:

Genk (Belçika) - Liverpool (İngiltere): 1-4

Salzburg (Avusturya) - Napoli (İtalya): 2-3

Inter (İtalya) - Borussia Dortmund (Almanya): 2-0

Slavia Prag (Çekya) - Barcelona (İspanya): 1-2

Leipzig (Almanya) - Zenit (Rusya): 2-1

Benfica (Portekiz) - Olympique Lyon (Fransa): 2-1

Ajax (Hollanda) - Chelsea (İngiltere): 0-1

Lille (Fransa) - Valencia (İspanya): 1-1

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Benfica Lyon'u 2 golle devirdi! - Benfica 2 - 1 Olympique Lyon (MAÇ SONUCU)
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