Chelsea'den Ajax'a tek gol! - Ajax 0 - 1 Chelsea (MAÇ SONUCU)

Devler Ligi H Grubu 3. maçında İngiltere ekibi Chelsea, deplasmanda Hollanda'nın Ajax takımını 1-0 mağlup etti.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golü, 86. dakikada Michy Batshuayi kaydetti.
Grupta ikinci galibiyetini alan Chelsea, 6 puanlı Ajax'ı yakaladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları şöyle:
Genk (Belçika) - Liverpool (İngiltere): 1-4
Salzburg (Avusturya) - Napoli (İtalya): 2-3
Inter (İtalya) - Borussia Dortmund (Almanya): 2-0
Slavia Prag (Çekya) - Barcelona (İspanya): 1-2
Leipzig (Almanya) - Zenit (Rusya): 2-1
Benfica (Portekiz) - Olympique Lyon (Fransa): 2-1
Ajax (Hollanda) - Chelsea (İngiltere): 0-1
Lille (Fransa) - Valencia (İspanya): 1-1