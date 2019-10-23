Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Chelsea'den Ajax'a tek gol! - Ajax 0 - 1 Chelsea (MAÇ SONUCU)

'den Ajax'a tek gol! - Ajax 0 - 1 Chelsea (MAÇ SONUCU)

Şampiyonlar Ligi H grubu 3. karşılaşmasında konuk olduğu Ajax takımını kaydettiği tek golle mağlup etderek 3 puanın sahibi oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.10.2019 00:20 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 00:20
Chelsea'den Ajax'a tek gol! - Ajax 0 - 1 Chelsea (MAÇ SONUCU)

Devler Ligi H Grubu 3. maçında İngiltere ekibi Chelsea, deplasmanda Hollanda'nın Ajax takımını 1-0 mağlup etti.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golü, 86. dakikada Michy Batshuayi kaydetti.

Grupta ikinci galibiyetini alan Chelsea, 6 puanlı Ajax'ı yakaladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları şöyle:

Genk (Belçika) - Liverpool (İngiltere): 1-4

Salzburg (Avusturya) - Napoli (İtalya): 2-3

Inter (İtalya) - Borussia Dortmund (Almanya): 2-0

Slavia Prag (Çekya) - Barcelona (İspanya): 1-2

Leipzig (Almanya) - Zenit (Rusya): 2-1

Benfica (Portekiz) - Olympique Lyon (Fransa): 2-1

Ajax (Hollanda) - Chelsea (İngiltere): 0-1

Lille (Fransa) - Valencia (İspanya): 1-1

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Chelsea'den Ajax'a tek gol! - Ajax 0 - 1 Chelsea (MAÇ SONUCU)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN