Hayalimden vazgeçmedim

BUGÜN NELER OLDU

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, kaçan fırsatlardan dert yandı. İmparator, "Yakaladığınızı atacaksınız.Yürekten oynanan bir oyun için söyleyecek bir şeyim yok. İddiamız devam edecek.1 dakikada 3 net pozisyona giren var mı? Giren yoktur da atamayan da yoktur!" dedi. Belhanda'nın ıslıklanmasıyla ilgili ise, "Ali Sami Yen'de beklediğim bir şey değildi. İstedikleri kadar tepki göstersinler çıkarmazdım. Belhanda kafasını takmaya başladı, ayağına geldiğinde de aşırı tepki olduğu için çıkardım.Mecburi transferler yapan bir G.Saray'dan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.