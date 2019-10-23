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Hayalimden vazgeçmedim

, kaçan gollerin G.Saray’ın tecrübesine yakışmadığını belirterek, “Hayalimden vazgeçmedim. Hâlâ iddialıyım” dedi...

Giriş Tarihi: 23.10.2019
Hayalimden vazgeçmedim
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, kaçan fırsatlardan dert yandı. İmparator, "Yakaladığınızı atacaksınız. Benim bir hayalim var diye geldim ve ondan vazgeçmedim. Yürekten oynanan bir oyun için söyleyecek bir şeyim yok. İddiamız devam edecek. Real Madrid'dir sizi yener ama ayağınıza kadar gelmiş bir fırsat vardı. 1 dakikada 3 net pozisyona giren var mı? Giren yoktur da atamayan da yoktur!" dedi. Belhanda'nın ıslıklanmasıyla ilgili ise, "Ali Sami Yen'de beklediğim bir şey değildi. İstedikleri kadar tepki göstersinler çıkarmazdım. Belhanda kafasını takmaya başladı, ayağına geldiğinde de aşırı tepki olduğu için çıkardım. Taraftarımız böyle bir şey yapmaz. Seyirciler yapabilir. Bize böyle seyirciler değil, taraftar lazım. Mecburi transferler yapan bir G.Saray'dan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.
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