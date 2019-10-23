Inter Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? İnter B. Dortmund maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ülkemizdeki futbolseverlerin de büyük bir heyecanla beklediği Inter Borussia Dortmund karşılaşması hakkında son bilgiler, muhtemel 11'ler sakat ve eksik oyuncu raporları haberimizde. Barcelona, Inter, Dortmund ve Slavia Prag'ın yer aldığı F Grubu'nda Inter, evinde Slavia Prag ile 1-1 berabere kalırken, Barcelona deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle döndü.

Alman ekibi Borussia Dortmund ise evinde Barcelona ile 0-0 berabere kalırken deplasmanda Slavia Prag'ı 2-0 yenmişti. Bu karşılaşmada 2 gol atan Hakimi yıldızlaşmıştı.

Inter Borussia Dortmund maçı yarın akşam yani 23 Ekim Çarşamba gecesi saat 22:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS'dan canlı olarak ekranlara gelecek.

MUHTEMEL 11'LER

INTER

Handanovic, Godin, de Vrij, Skriniar, Politano, Asamoah, Gagliardini, Vecino, Lautaro Martinez, Candreva, Lukaku

B. DORTMUND

Roman Bürki, Hakimi, Akanji, Zagadou, Schmelzer, Delaney, Witsel, Guerreiro, Reus, Sancho, Brandt