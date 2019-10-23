Kulüpler ikiye bölündü!

BUGÜN NELER OLDU

Kulüpler Birliği'nin yeni başkanının kim olacağı belirsizliğini koruyor. Fikret Orman'ın yerine yeni başkanını seçecek olan birlikte şu ana kadar iki isim öne çıktı:Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın başını çektiği bir diğer grup ise Ali Koç ismi üzerinde ısrarlı. Başkanların henüz adaylık için son kararını vermedikleri ancak gelen taleplere karşı duyarsız da olmadıkları öğrenildi.