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Kulüpler ikiye bölündü!

Kulüpler Birliği’nde ’ın yerine başkanlık seçimi yapılacak. Bir grup ’u isterken bir grup ise Ahmet Ağaoğlu’ndan yana

YUNUS EMRE SEL Futbol
Giriş Tarihi: 23.10.2019
Kulüpler ikiye bölündü!
Kulüpler Birliği'nin yeni başkanının kim olacağı belirsizliğini koruyor. Fikret Orman'ın yerine yeni başkanını seçecek olan birlikte şu ana kadar iki isim öne çıktı: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç... Her ne kadar Ağaoğlu kendisinin yerine Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in daha uygun olacağını söylese de birçok kulübün Trabzonspor Başkanı'nı ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın başını çektiği bir diğer grup ise Ali Koç ismi üzerinde ısrarlı. Başkanların henüz adaylık için son kararını vermedikleri ancak gelen taleplere karşı duyarsız da olmadıkları öğrenildi.
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Kulüpler ikiye bölündü!
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