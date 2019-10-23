Liverpool Belçika'da 4 attı 3 aldı! - Genk 1 - 4 Liverpool (MAÇ SONUCU)

Devler Ligi'nin son şampiyonu Liverpool, E Grubu'nda konuk olduğu Belçika ekibi Genk'i 4-1 mağlup etti.
İngiltere ekibine galibiyeti getiren golleri 2 ve 57. dakikalarda Alex Oxlade-Chamberlain, 77. dakikada Sadio Mane, 87. dakikada Muhammed Salah attı. Genk, tek golünü 88. dakikada Stephen Odey ile buldu.
Liverpool, bu galibiyetle 6 puana ulaştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları şöyle:
Genk (Belçika) - Liverpool (İngiltere): 1-4
Salzburg (Avusturya) - Napoli (İtalya): 2-3
Inter (İtalya) - Borussia Dortmund (Almanya): 2-0
Slavia Prag (Çekya) - Barcelona (İspanya): 1-2
Leipzig (Almanya) - Zenit (Rusya): 2-1
Benfica (Portekiz) - Olympique Lyon (Fransa): 2-1
Ajax (Hollanda) - Chelsea (İngiltere): 0-1
Lille (Fransa) - Valencia (İspanya): 1-1