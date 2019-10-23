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'da 4 attı 3 aldı! - Genk 1 - 4 Liverpool (MAÇ SONUCU)

Şampiyonlar Ligi E grubu 3. maçında ekibi konuk olduğu Genk takımını 4-1'lik skorla devirerek evine 3 puanla döndü. İşte maçın tüm detayları...

Giriş Tarihi: 24.10.2019 00:27
Liverpool Belçika'da 4 attı 3 aldı! - Genk 1 - 4 Liverpool (MAÇ SONUCU)

Devler Ligi'nin son şampiyonu Liverpool, E Grubu'nda konuk olduğu Belçika ekibi Genk'i 4-1 mağlup etti.

İngiltere ekibine galibiyeti getiren golleri 2 ve 57. dakikalarda Alex Oxlade-Chamberlain, 77. dakikada Sadio Mane, 87. dakikada Muhammed Salah attı. Genk, tek golünü 88. dakikada Stephen Odey ile buldu.

Liverpool, bu galibiyetle 6 puana ulaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları şöyle:

Genk (Belçika) - Liverpool (İngiltere): 1-4

Salzburg (Avusturya) - Napoli (İtalya): 2-3

Inter (İtalya) - Borussia Dortmund (Almanya): 2-0

Slavia Prag (Çekya) - Barcelona (İspanya): 1-2

Leipzig (Almanya) - Zenit (Rusya): 2-1

Benfica (Portekiz) - Olympique Lyon (Fransa): 2-1

Ajax (Hollanda) - Chelsea (İngiltere): 0-1

Lille (Fransa) - Valencia (İspanya): 1-1

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Liverpool Belçika'da 4 attı 3 aldı! - Genk 1 - 4 Liverpool (MAÇ SONUCU)
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