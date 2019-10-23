Şenol Güneş: Trabzonspor örnek oluyor

BUGÜN NELER OLDU

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret ederek bordo-mavililerin hocası Ünal Karaman ile bir araya geldi. Takımın başarısından dolayı Karaman'ı kutlayan Güneş,dedi. Karaman ise yaşanan sakatlıkların kendilerini zorladığını ve daha alacakları çok yol olduğunu vurguladı.Trabzonspor'un efsane oyuncularından Kadir Özcan, vefatının altıncı yılında kabri başında anıldı. Törene, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, kaleci Uğurcan Çakır ve altyapı oyuncuları da katıldı.