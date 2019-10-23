Şenol Güneş: Trabzonspor örnek oluyor

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret ederek bordo-mavililerin hocası Ünal Karaman ile bir araya geldi. Takımın başarısından dolayı Karaman'ı kutlayan Güneş, "Doğru işler yapılıyor, sonuçlar da bu doğru işleri destekliyor. Takım oyunu ve uyumu, diğer ilişkiler, dışarıya da iyi mesajlar veriyor. Sadece Trabzonspor için değil, kamuoyunda da örnek olarak algılanıyor. Son iki dönemde bir temel atıldı, bu temel de oturdu ama bunun gelişimi bir yılda, iki yılda olmaz. Zor ama yapılabilir"
dedi. Karaman ise yaşanan sakatlıkların kendilerini zorladığını ve daha alacakları çok yol olduğunu vurguladı.
Kadir Özcan anıldı
Trabzonspor'un efsane oyuncularından Kadir Özcan, vefatının altıncı yılında kabri başında anıldı. Törene, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, kaleci Uğurcan Çakır ve altyapı oyuncuları da katıldı.