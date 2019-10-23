Sola son aday Mykolenko

Sol bekte takıma takviye yapmak isteyen F.Bahçe, Dinamo Kiev'den Vitalii Mykolenko'nun peşinde. Ukrayna basınına göre sarı-lacivertliler, 20 yaşındaki oyuncuyu uzun süredir takip ederken gözlemciler de Mykolenko'yu son bir kez izledi ve teknik heyete olumlu rapor verdi. Sezon başında Aleksandar Kolarov'u ısrarla isteyen sarı-lacivertliler, Sırp oyuncunun son anda Roma'da kalması ile sol beke takviye yapamazken devre arası için çalışmalarına yeniden hız verdi. Çaykur Rizespor forması giyen Dario Melnjak da Kanarya'nın listesindeki isimler arasına girerken Dinamo Kiev'in genç sol beki ise en önde gelen aday durumunda. Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığı sonrasında sol bekte eksiklik yaşayan teknik direktör Ersun Yanal, mevkisi sağ bek olan Nabil Dirar'ı bu bölgede kullanmak zorunda kalmıştı. Devre arasında Dinamo Kiev'e teklif yapmaya hazırlanan Fenerbahçe yönetimi, 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki oyuncu için pazarlık masasından da kolay kolay kalkamayacak ve bu transfer için ısrarcı olacak.



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Ukrayna A Milli Takımı formasını ilk kez 28 Kasım 2018'de giymeye başlayan Mykolenko, toplamda 7 kez sahaya çıktı.

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