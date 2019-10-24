Beşiktaş evinde 3 puan arıyor; Beşiktaş Braga maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?

Sezona Abdullah Avcı yönetiminde başlayan Beşiktaş, istenilen performansı bir türlü yakalayamadı. Burak Yılmaz'ın sakatlığı Adem Ljajic'in formsuzluğu siyah beyazlıların istenilen oyunu oynamasına engel oldu. Fikret Orman'ın istifasından sonra seçilen Beşiktaş'ın 34. Başkanı Ahmet Nur Çebi de ilk kez başkan olarak stadyumda yerini alacak. Futbolseverler ise Beşiktaş Braga maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? sorusunun cevabını araştırıyor. İki takım daha önce birden fazla kez karşılaşmıştı.

Fikret Orman'ın istifası ile Serdar Adalı, Hürsel Tekinoktay ve Ahmet Nur Çebi başkanlığa aday olan isimler oldular. Ahmet Nur Çebi, olağanüstü genel kurul sonucunda en yüksek oyu alarak Beşiktaş'ın 34. başkanı oldu.

Abdullah Avcı'nın Braga karşısında şu ilk 11'e şans vermesi bekleniyor;

Karius, Douglas, Necip Uysal, Domagoj Vida, Caner Erkin, Mohamed Elneny, Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Lens, Tyler Boyd, Güven Yalçın

Beşiktaş'ta kaptan Burak Yılmaz'ın dışında Douglas, Ruiz, N'Koudou ve Diaby'nin de sakatlıkları bulunuyor. Douglas'ın durumu maç saatinde belli olacak.

NOT: Beşiktaş, evinde Portekiz ekipleriyle 6 defa karşılaştı bu maçlarda hiç galip gelemedi.

BEŞİKTAŞ BRAGA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?