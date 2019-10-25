Başakşehir’e Can kattı

90'DA

aşakşehir'in

BUGÜN NELER OLDU

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. haftada Avusturya ekibi Wolfsberger'i konuk eden Medipol Başakşehir, sahadan 3 puanla ayrılıp 2. tur için umutlandı. İkinci haftada B.M'Gladbach'ı konuk eden veİlk yarısı golsüz tamamlanan maçın ikinci yarısında Başakşehir, 78'de İrfan Can Kahveci'nin golü ile kazanan taraf oldu.BAŞAKŞEHİR Başkanı Göksel Gümüşdağ, oyuncularının asker selamı vermesi ile ilgili, "Terör örgütüne karşı haklı mücadelemizde duygularını askerimize yollamak bizim en doğal hakkımız. UEFA bu çifte standardı bırakmalı" diye konuştu.GRUPTAKİ diğer maçta ise M.Gladbach'ı konuk eden Roma, son dakikada yediği golle galibiyeti kaçırdı. 32. dakikada Zaniolo'nun golü ile öne geçen İtalyan ekibi, 90. dakikada Lars Stindl'in penaltı golüne engel olamadı. Grupta işler artık daha da karıştı.BİR GÖRÜŞ:kazanması sadece puan cetveline yazacağı üç puan değildi.İki devrede de kazanma isteğini üst düzeyde tutup, duran toplar dışında da rakibi kalelerine etkili getirmeden, üst düzey bir karşılaşma oynadılar. Her saniyede rakiplerine zorluk çıkartarak, kalplerine korku hissini de kattılar. İrfan Can'ın ilmek ilmek işlediği gole kadar da fırsatlar yakalamışlardı. Ama genç yıldız kendi şovunu galibiyet golüyle taçlandırarak, başka bir klasmanda olduğunu bir kez daha gösterdi. Visca üstüne kurulan hücum organizasyonlarında, Boşnak oyuncunun kusursuza yakın oynadığını da söylemeliyiz. Evet, tabelada yok ama, gole en yakın oynayan, bunu isteyen, doğru pozisyon alan, futbol filozofu gibi sahadaydı. Gruptan çıkma iddiasında eşitlenen puanlarla, İstanbul'a gelecek Roma hesabıyla,