Başakşehir’e Can kattı

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. haftada Avusturya ekibi Wolfsberger'i konuk eden Medipol Başakşehir, sahadan 3 puanla ayrılıp 2. tur için umutlandı. İkinci haftada B.M'Gladbach'ı konuk eden ve 90. dakikada yenilen golle beraberliğe engel olamayan İstanbul ekibi, dün bu talihsizliğini kırarak zafere ulaştı.
İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın ikinci yarısında Başakşehir, 78'de İrfan Can Kahveci'nin golü ile kazanan taraf oldu. Bu galibiyetle birlikte UEFA sıralamasında Türkiye'nin ardından 12. sırada olan Avusturya'ya puan kaptırmadık ve farkı açtık...
GÜMÜŞDAĞ: UEFA ÇİFTE STANDARDI BIRAKMALI
BAŞAKŞEHİR Başkanı Göksel Gümüşdağ, oyuncularının asker selamı vermesi ile ilgili, "Terör örgütüne karşı haklı mücadelemizde duygularını askerimize yollamak bizim en doğal hakkımız. UEFA bu çifte standardı bırakmalı" diye konuştu.
ROMA 90'DA VURULDU
GRUPTAKİ diğer maçta ise M.Gladbach'ı konuk eden Roma, son dakikada yediği golle galibiyeti kaçırdı. 32. dakikada Zaniolo'nun golü ile öne geçen İtalyan ekibi, 90. dakikada Lars Stindl'in penaltı golüne engel olamadı. Grupta işler artık daha da karıştı.
BİR GÖRÜŞ: GÜRCAN BİLGİÇ
"VARIM" DEDİ!
Başakşehir'in
kazanması sadece puan cetveline yazacağı üç puan değildi. Ülkeler sıralamasında peşimize takılan Avusturya ile aramızdaki farka açmak açısından da stratejik bir maça çıktık.
İki devrede de kazanma isteğini üst düzeyde tutup, duran toplar dışında da rakibi kalelerine etkili getirmeden, üst düzey bir karşılaşma oynadılar. Her saniyede rakiplerine zorluk çıkartarak, kalplerine korku hissini de kattılar. İrfan Can'ın ilmek ilmek işlediği gole kadar da fırsatlar yakalamışlardı. Ama genç yıldız kendi şovunu galibiyet golüyle taçlandırarak, başka bir klasmanda olduğunu bir kez daha gösterdi. Visca üstüne kurulan hücum organizasyonlarında, Boşnak oyuncunun kusursuza yakın oynadığını da söylemeliyiz. Evet, tabelada yok ama, gole en yakın oynayan, bunu isteyen, doğru pozisyon alan, futbol filozofu gibi sahadaydı. Gruptan çıkma iddiasında eşitlenen puanlarla, İstanbul'a gelecek Roma hesabıyla, Başakşehir grubunda "Varım" dedi. Daha iyiye hazırlanma şansını yakaladı.