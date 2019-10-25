‘Güneş’ enerjisi

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Beşiktaş'ın başındayken A Milli Takım'ın teknik direktörü olarak sözleşme imzalayan Şenol Güneş, yaklaşık 4 ay boyunca iki takımın teknik adamlığı görevinde bulundu. Mart ayında Arnavutluk ile Milli Takım'a geri dönen Güneş,1 yenilgi ile görevine devam eden 67 yaşındaki teknik adam, FIFA'nın Şubat ayında açıkladığı Milli Takımlar sıralamasında