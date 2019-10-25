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‘Güneş’ enerjisi

Koşar adım EURO 2020’ye giden Türkiye, ile 9 basamak yukarı çıktı

UĞUR ÇEM Futbol
Giriş Tarihi: 25.10.2019
‘Güneş’ enerjisi
Beşiktaş'ın başındayken A Milli Takım'ın teknik direktörü olarak sözleşme imzalayan Şenol Güneş, yaklaşık 4 ay boyunca iki takımın teknik adamlığı görevinde bulundu. Mart ayında Arnavutluk ile Milli Takım'a geri dönen Güneş, 8 aylık görev süresinde 8 resmi maça çıkarken 7 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. 1 yenilgi ile görevine devam eden 67 yaşındaki teknik adam, FIFA'nın Şubat ayında açıkladığı Milli Takımlar sıralamasında 41. basamaktaki Türkiye'yi 8 ayda 9 sıra yukarı taşıdı. Nisan'da 39. olan ay-yıldızlı ekibimiz, Ekim ayında ise 32. sıraya yükselerek çıkışını sürdürdü.
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‘Güneş’ enerjisi
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