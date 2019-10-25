‘Güneş’ enerjisi

Beşiktaş'ın başındayken A Milli Takım'ın teknik direktörü olarak sözleşme imzalayan Şenol Güneş, yaklaşık 4 ay boyunca iki takımın teknik adamlığı görevinde bulundu. Mart ayında Arnavutluk ile Milli Takım'a geri dönen Güneş, 8 aylık görev süresinde 8 resmi maça çıkarken 7 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
1 yenilgi ile görevine devam eden 67 yaşındaki teknik adam, FIFA'nın Şubat ayında açıkladığı Milli Takımlar sıralamasında 41. basamaktaki Türkiye'yi 8 ayda 9 sıra yukarı taşıdı. Nisan'da 39. olan ay-yıldızlı ekibimiz, Ekim ayında ise 32. sıraya yükselerek çıkışını sürdürdü.