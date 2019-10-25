Leicester City çok farklı! - Southampton 0 - 9 Leicester City (MAÇ SONUCU)

İngiltere Premier Lig 10. haftasında eşine az rastlanır bir karşılaşmaya sahne oldu. Ligin 10. haftasında Southampton ile karşılaşan Leicester City oyuncularının imza attığı 9 golle ev sahibi Southampton'ı gol yağmurunu tuttu. Leicester City bu skorla Premier Lig tarihinin en farklı galibiyetini de egale etmiş oldu.İşte maça ilişkin tüm detaylar...

Leicester City'nin gol fırtınasında ilk olarak 10. dakikada Ben Chilwell sahneye çıkarak takımını öne geçiren gole imza attı. Ardından, 17. dakikada Youri Teleimans, ardından 19, 39 ve 57 dakikalarda hat trick ile Ayoze Perez, 45. 58. ve 90+4 dakikalarda Jamie Vardy, 85. dakikada James Maddison'ın golüyle fark 9'a çıktı. Southampton takımı bu gol serisine karşı golle cevap veremedi ve karşılaşma Leicester City'nin 9-0'lık farklı galibiyetiyle sonuçlandı.

Öte yandan maçın 12. dakikasında Southampton forması giyen Ryan Bertrand kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Ev sahibi takım Leicester City karşısında bu dakikadan itibaren 10 kişiyle mücadele etti.

Premier Lig'de Leicester City maçın bu şekilde sonuçlanmasıyla puanını 20'ye yükselterek 2. sırada yer alırken, Southampton 18. sırada 8 puanda kaldı.