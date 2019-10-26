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şoku!

4 asisti ile hücum hattında ’nin önünü açan ’nin sakatlığı ile moraller altüst oldu. Alman golcü; , Tarsus, Kayseri ve Kasımpaşa maçlarında yok

VOLKAN DEMİR Futbol
Giriş Tarihi: 26.10.2019
Max Kruse şoku!
Bu sezon F.Bahçe'de sistemin kilit ismi olan Max Kruse'den gelen sakatlık haberi sarı-lacivertli teknik heyetin de moralini bozdu. Kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edilen Alman oyuncunun en az 3 maçta forma giyemeyeceği öğrenildi. Sarı-lacivertli forma ile Süper Lig'de 7 maçta forma giyen ve yaptığı 4 asist ile takımını sırtlayan Kruse, İttifak Holding Konyaspor, Tarsus İdman Yurdu (Ziraat Türkiye Kupası) Kayserispor (d) ve Kasımpaşa mücadelelerinde kesin olarak forma giyemeyecek. Milli maçlar için verilecek 10 günlük ara ise sağlık heyetine ve oyuncuya yarayacak.

ERSUN YANAL KRUSE'YE VELİAHT ARIYOR!
Milli maçlar süresi boyunca tedavisi son aşamada hız kazanacak olan Max Kruse, 24 Kasım'da oynanacak Yeni Malatyaspor mücadelesine yetiştirilmeye çalışılacak. Ağrıları nedeniyle F.Bahçe'nin Denizli ile deplasmanda oynayıp 2-1 kazandığı maçta riske edilmeyen 31 yaşındaki hücum oyuncusunun tedavi süreci de hemen başlarken Yanal ve kurmayları yerine oynayacak isim için alternatifli çalışıyor.

GÜRCAN BİLGİÇ DİYOR Kİ
Kruse 1 ay yok. F.Bahçe bundan nasıl etkilenir? Hiç hesaplanmamış, gerçek anlamda sürpriz oldu. Fenerbahçe'nin hücum kurgusunda çok önemli bir yere sahip Max Kruse. Bu geçiş döneminde takımının ona çok ihtiyacı vardı. Şimdi Ersun hocanın tekrar hesap yapması gerekiyor. Çünkü Emre-Kruse ikilisi bu organizasyonun pas aklıydı. Denizlispor maçında Emre o bölgede çok verimli olmadı. Ama kadro içinde Ersun hoca muhtemelen onu denemeye devam edecektir. Zajc ve Deniz Türüç bu süreçte Kruse'nin yerini doldurabilir.

DİVAN'DA ERDOĞAN BEKLENİYOR
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı bugün saat 12:30'da Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak. Toplantıya kulüp üyeliğinde 25. yılını dolduran ve Yüksek Divan Kurulu üyeliğine hak kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenirken tüm hazırlıklar Başkan Erdoğan'ın gelmesi üzerine yapıldı.

FENERBAHÇE'YE GİTME!
Arsenal'de son 5 maçtır kadroya giremeyen ve takımdan ayrılma ihtimali kuvvetlenen Mesut Özil için çarpıcı bir açıklama geldi. İngiltere Milli Takımı'nın eski kalecilerinden Paul Robinson, Sky Sports'a şöyle konuştu: "F.Bahçe'nin Mesut için çekici bir alternatif olduğunu düşünmüyorum. Oraya gitmek, kendisi için doğru bir adım olmaz. O üst seviye bir oyuncu ve daha iyi takımlarda oynayabilir."

KADIKÖY'DE RAKİP KOCAMAN'LI KONYA
Fenerbahçe bugün sahasında Konyaspor'u ağırlıyor. F.Bahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı İttifak Holding Konyaspor karşısına sarı-lacivertlilerin, Denizli maçının ilk 11'i ile çıkması bekleniyor. Bugün saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.

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Max Kruse şoku!
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