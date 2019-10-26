Max Kruse şoku!

GÜRCAN

KADIKÖY'DE

KOCAMAN'LI

BUGÜN NELER OLDU

Bu sezon F.Bahçe'de sistemin kilit ismi olan Max Kruse'den gelen sakatlık haberi sarı-lacivertli teknik heyetin de moralini bozdu. Kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edilen Alman oyuncunun en az 3 maçta forma giyemeyeceği öğrenildi. Sarı-lacivertli forma ile Süper Lig'de 7 maçta forma giyen ve yaptığı 4 asist ile takımını sırtlayan Kruse,mücadelelerinde kesin olarak forma giyemeyecek.Milli maçlar süresi boyunca tedavisi son aşamada hız kazanacak olan Max Kruse, 24 Kasım'da oynanacak Yeni Malatyaspor mücadelesine yetiştirilmeye çalışılacak. Ağrıları nedeniyle F.Bahçe'nin Denizli ile deplasmanda oynayıp 2-1 kazandığı maçta riske edilmeyen 31 yaşındaki hücum oyuncusunun tedavi süreci de hemen başlarkenHiç hesaplanmamış, gerçek anlamda sürprizoldu. Fenerbahçe'nin hücum kurgusunda çokönemli bir yere sahip Max Kruse. Bu geçişdöneminde takımının ona çok ihtiyacı vardı.Şimdi Ersun hocanın tekrar hesap yapmasıgerekiyor. Çünkü Emre-Kruse ikilisi bu organizasyonunpas aklıydı. Denizlispor maçındaEmre o bölgede çok verimli olmadı. Amakadro içinde Ersun hoca muhtemelen onudenemeye devam edecektir. Zajc ve DenizTürüç bu süreçte Kruse'nin yerini doldurabilir.Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı bugün saat 12:30'da Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak. Toplantıya kulüp üyeliğinde 25. yılını dolduran ve Yüksek Divan Kurulu üyeliğine hak kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenirken tüm hazırlıklar Başkan Erdoğan'ın gelmesi üzerine yapıldı.Arsenal'de son 5 maçtır kadroya giremeyen ve takımdan ayrılma ihtimali kuvvetlenen Mesut Özil için çarpıcı bir açıklama geldi. İngiltere Milli Takımı'nın eski kalecilerinden Paul Robinson, Sky Sports'a şöyle konuştu: "F.Bahçe'nin Mesut için çekici bir alternatif olduğunu düşünmüyorum. Oraya gitmek, kendisi için doğru bir adım olmaz. O üst seviye bir oyuncu ve daha iyi takımlarda oynayabilir."Fenerbahçe bugün sahasında Konyaspor'u ağırlıyor. F.Bahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın çalıştırdığıBugün saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.