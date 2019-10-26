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Yendik yine yeneceğiz

Galatasaray Doğa Sigorta ligde ve Avrupa’da sezona iyi bir başlangıç yaparken sarı-kırmızılı takımın kaptanı da yarın oynanacak Fenerbahçe Beko derbisi öncesi SABAH’ın sorularını yanıtladı

MEHMET ÖZCAN Futbol
Giriş Tarihi: 26.10.2019
Yendik yine yeneceğiz
Ezeli rakipleri karşısında hedeflerinin galibiyet olduğunu söyleyen sarı-kırmızılı basketbolcu, "Fenerbahçe geçen sezon da Sinan Erdem'e yenilgisiz gelmişti ve yenmiştik. Yine kazanacağız" diye konuştu
ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk derbisinde yarın Galatasaray Doğa Sigorta, Sinan Erdem'de ezeli rakibi Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Lig ve Eurocup'a iyi bir başlang
ıç yapan sarı-kırmızılı takımın kaptanı Göksenin Köksal, dev maç öncesi SABAH Spor'un konuğu oldu.
Takım olarak hedefleriniz? Ertuğrul Abi (Erdoğan) önderliğinde geçen sezon özellikle ligde başarılıydık. Yarı finalde Euroleague finalisti Anadolu Efes'e elendik. İskelet kadroyu koruduk ve iyi takviyeler yapıldı. Bu sezon daha güçlüyüz. Arkadaşlık çok iyi ve bu bizi ayakta tutuyor. Ligde hedefimiz kesinlikle final. Bunu başarabilecek güçteyiz. Euro- Cup'a iyi başladık. Gönül ister ki tekrar Eurocup şampiyonu olalım ama kolay değil. Önce çeyrek final yapmalıyız, sonrası için taraftarımıza büyük iş düşecek.
Taraftar demişken tribün etkisi gerçekten maç sonucunda etkili oluyor mu?
Geçen sezonu hatırlayın! Fenerbahçe buraya (Sinan Erdem) yenilgisiz geldi ancak taraftarımızı gördü ve kaybetti. Şimdi Fenerbahçe ile yine evimizde karşılaşacağız ve yine yeneceğiz. Beşiktaş derbisinde salon full değildi ama Abdi İpekçi'den kalma esintiler vardı. Biz taraftarımızla bütünleşen bir takımız ve dolu salonda rakip kim olursa olsun fark etmez, kazanırız.

GALATASARAY'DA KALICI OLMAK İSTİYORUM
G.Saray senin için ne ifade ediyor?
14-15 yaşında altyapıdan bu camiaya girdim. Neredeyse 15 sene olacak Galatasaray'da... 1 sene Darüşşafaka, Doğuş'la birleştiğinde kiralık olarak ayrılmıştım. Küçüklükten beri Galatasaray kaptanı olmak hayalimdi. 2 sene sözleşmem uzatıldı, çok heyecan verici. Önümde uzun zaman var. Ama G.Saray'da daha da kalıcı olma hedefindeyim. Basketbolu bıraktıktan sonra da kulübün parçası olmak istiyorum.
Koç Erdoğan ile aranız nasıl?
Ertuğrul Abi'nin kariyerimde önemli rolü var. Avrupa Şampiyonası için Milli Takım'da olduğumda hocalığımı yapmıştı. Abi-kardeş gibiyiz. Galatasaray'a gelince de bana kaptanlığın yanında saha içinde özgürlük verdi ve daha rahat oynamamı sağladı. Umarım senelerce ikimiz de burada kalırız ve çok büyük başarılara imza atarız.

İDOLÜM ÖMER ONAN
Kariyerinde örnek aldığın sporcu ya da sporcular kimler?
Ömer Onan idolümdü. Ömer Abi'ye rakip de oldum. Hep üzerine koydu ve şutunda istikrar sağladı. Savunmamı Ömer Abi'ye benzetirler. İnşallah Ömer Abi gibi ben de o yaşlarda o kalitede basketbol oynarım.

FUTBOLU DA TAKİP EDİYORUM
Futbol maçlarını yakından takip ediyorsun. Taraftar seni çok seviyor...
Elimden geldiğince futbol takımının maçlarına da gitmeye çalışıyorum. Ama bizim kamp ya da maçlarla çakıştığı da oluyor, bu yüzden Paris Saint Germain maçına gidemedim. Ancak fırsatım ve zamanım olsa deplasman maçlarına bile gitmek isterim.

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Yendik yine yeneceğiz
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