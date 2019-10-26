Yendik yine yeneceğiz

Ezeli rakipleri karşısında hedeflerinin galibiyet olduğunu söyleyen sarı-kırmızılı basketbolcu, "Fenerbahçe geçen sezon da Sinan Erdem'e yenilgisiz gelmişti ve yenmiştik. Yine kazanacağız" diye konuştu
ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk derbisinde yarın Galatasaray Doğa Sigorta
, Sinan Erdem'de ezeli rakibi Fenerbahçe Beko
'yu ağırlayacak. Lig ve Eurocup'a iyi bir başlang
ıç yapan sarı-kırmızılı takımın kaptanı Göksenin Köksal, dev maç öncesi SABAH Spor'un
konuğu oldu.
■ Takım olarak hedefleriniz?
Ertuğrul Abi (Erdoğan) önderliğinde geçen sezon özellikle ligde başarılıydık. Yarı finalde Euroleague finalisti Anadolu Efes'e elendik. İskelet kadroyu koruduk ve iyi takviyeler yapıldı. Bu sezon daha güçlüyüz. Arkadaşlık çok iyi ve bu bizi ayakta tutuyor. Ligde hedefimiz kesinlikle final.
Bunu başarabilecek güçteyiz. Euro- Cup'a iyi başladık. Gönül ister ki tekrar Eurocup şampiyonu olalım ama kolay değil
. Önce çeyrek final yapmalıyız, sonrası için taraftarımıza büyük iş düşecek.
■ Taraftar demişken tribün etkisi gerçekten maç sonucunda etkili oluyor mu?
Geçen sezonu hatırlayın! Fenerbahçe buraya (Sinan Erdem) yenilgisiz geldi ancak taraftarımızı gördü ve kaybetti.
Şimdi Fenerbahçe ile yine evimizde karşılaşacağız ve yine yeneceğiz. Beşiktaş derbisinde salon full değildi ama Abdi İpekçi'den kalma esintiler vardı.
Biz taraftarımızla bütünleşen bir takımız ve dolu salonda rakip kim olursa olsun fark etmez, kazanırız.
GALATASARAY'DA KALICI OLMAK İSTİYORUM
■ G.Saray senin için ne ifade ediyor?
14-15 yaşında altyapıdan bu camiaya
girdim. Neredeyse 15 sene olacak Galatasaray'da...
1 sene Darüşşafaka, Doğuş'la birleştiğinde
kiralık olarak ayrılmıştım. Küçüklükten
beri Galatasaray kaptanı olmak
hayalimdi. 2 sene sözleşmem uzatıldı, çok
heyecan verici. Önümde uzun zaman var. Ama G.Saray'da daha da kalıcı olma hedefindeyim. Basketbolu bıraktıktan sonra da kulübün parçası olmak istiyorum.
■ Koç Erdoğan ile aranız nasıl?
Ertuğrul Abi'nin kariyerimde
önemli rolü var. Avrupa
Şampiyonası için Milli Takım'da
olduğumda hocalığımı
yapmıştı. Abi-kardeş gibiyiz.
Galatasaray'a
gelince de bana kaptanlığın
yanında saha içinde
özgürlük verdi ve daha
rahat oynamamı sağladı. Umarım senelerce ikimiz de burada kalırız ve çok büyük başarılara imza atarız.
İDOLÜM ÖMER ONAN
■ Kariyerinde örnek aldığın sporcu ya da sporcular kimler?
Ömer Onan idolümdü. Ömer
Abi'ye rakip de oldum. Hep üzerine
koydu ve şutunda istikrar sağladı.
Savunmamı Ömer Abi'ye
benzetirler. İnşallah Ömer Abi
gibi ben de o yaşlarda o
kalitede basketbol
oynarım.
FUTBOLU DA TAKİP EDİYORUM
■ Futbol maçlarını yakından takip ediyorsun. Taraftar seni çok seviyor...
Elimden geldiğince futbol takımının
maçlarına da gitmeye çalışıyorum.
Ama bizim kamp ya da maçlarla
çakıştığı da oluyor, bu yüzden Paris
Saint Germain maçına gidemedim.
Ancak fırsatım ve zamanım
olsa deplasman maçlarına
bile gitmek
isterim.