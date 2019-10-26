Yendik yine yeneceğiz

İDOLÜM

BUGÜN NELER OLDU

Ezeli rakipleri karşısında hedeflerinin galibiyet olduğunu söyleyen sarı-kırmızılı basketbolcu, "Fenerbahçe geçen sezon da Sinan Erdem'e yenilgisiz gelmişti ve yenmiştik. Yine kazanacağız" diye konuştuING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk derbisinde yarın, Sinan Erdem'de ezeli rakibi'yu ağırlayacak. Lig ve Eurocup'a iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılı takımın kaptanı Göksenin Köksal, dev maç öncesikonuğu oldu.Ertuğrul Abi (Erdoğan) önderliğinde geçen sezon özellikle ligde başarılıydık. Yarı finalde Euroleague finalisti Anadolu Efes'e elendik. İskelet kadroyu koruduk ve iyi takviyeler yapıldı.Bunu başarabilecek güçteyiz. Euro- Cup'a iyi başladık.. Önce çeyrek final yapmalıyız, sonrası için taraftarımıza büyük iş düşecek.Geçen sezonu hatırlayın!Şimdi Fenerbahçe ile yine evimizde karşılaşacağız ve yine yeneceğiz.Biz taraftarımızla bütünleşen bir takımız ve dolu salonda rakip kim olursa olsun fark etmez, kazanırız.14-15 yaşında altyapıdan bu camiayagirdim. Neredeyse 15 sene olacak Galatasaray'da...1 sene Darüşşafaka, Doğuş'la birleştiğindekiralık olarak ayrılmıştım. Küçüklüktenberi Galatasaray kaptanı olmakhayalimdi. 2 sene sözleşmem uzatıldı, çokheyecan verici. Önümde uzun zaman var.Ertuğrul Abi'nin kariyerimdeönemli rolü var. AvrupaŞampiyonası için Milli Takım'daolduğumda hocalığımıyapmıştı.Galatasaray'agelince de bana kaptanlığınyanında saha içindeözgürlük verdi ve daharahat oynamamı sağladı.Ömer Onan idolümdü. ÖmerAbi'ye rakip de oldum. Hep üzerinekoydu ve şutunda istikrar sağladı.Savunmamı Ömer Abi'yebenzetirler. İnşallah Ömer Abigibi ben de o yaşlarda okalitede basketboloynarım.Elimden geldiğince futbol takımınınmaçlarına da gitmeye çalışıyorum.Ama bizim kamp ya da maçlarlaçakıştığı da oluyor, bu yüzden ParisSaint Germain maçına gidemedim.Ancak fırsatım ve zamanımolsa deplasman maçlarınabile gitmekisterim.