Beşiktaş Galatasaray maçında son dakika gelişmesi! Derbi maçında kavga çıktı!

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Beşiktaş Galatasaray derbi maçında yaşanan son dakika gelişmesi herkeste panik yarattı. Beşiktaş, Galatasaray'ı 1 - 0 mağlup ederken karşılaşmanın ilk yarısının sonlarına sonra ilginç bir olay meydana geldi. Ryan Babel ile Galatasaraylı taraftarlarla yaşadığı gerginlikle gündeme gelen Younes Belhanda arasında tartışma yaşandı. Yürekleri ağza getiren görüntülerde kafa kafaya gelen iki isim korkuttu. Fatih Terim ise olayın üstüne kararını verdi ve uyguladı.

İşte son dakika haberinin detayları...