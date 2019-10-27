Sakatlar geri döndü

Beşıktaş'ta Burak ve Durukhan dışında sakatlardan iyi haber geldi. Hafta boyunca yapılan antrenmanlara katılamayan Gökhan Gönül ve Diaby'nin yanı sıra bireysel olarak çalışan Victor Ruiz ve N'Koudou dün akşam takımla birlikte derbiye hazırlandı. Bu isimlerden Gökhan, Ruiz ve N'Koudou'nun Galatasaray'a karşı ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.
Öte yandan Abdullah Avcı'nın son hazırlıklarda taktik çalışma yapmadığı ve karışık bir antrenman metodu izlediği belirtildi.
PAMUK ELLER BİR KEZ DAHA CEBE!
SIYAH-BEYAZLILARDA geçtiğimiz sezon kaldırılan ve sadece bazı önemli maçlarda verilen galibiyet primi, Galatasaray derbisi için yeniden devreye sokuldu. Göreve geldikten 5 gün sonra futbolcuların hesaplarına alacaklarını yatıran yönetim, şimdi de derbi galibiyetine prim verme kararı aldı. Maaşlarda olduğu gibi, primleri de yöneticilerin ortaklaşa karşılayacağı öğrenildi.