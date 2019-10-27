Sakatlar geri döndü

BUGÜN NELER OLDU

Beşıktaş'ta Burak ve Durukhan dışında sakatlardan iyi haber geldi. Hafta boyunca yapılan antrenmanlara katılamayan Gökhan Gönül ve Diaby'nin yanı sıra bireysel olarak çalışan Victor Ruiz ve N'Koudou dün akşam takımla birlikte derbiye hazırlandı.Öte yandan Abdullah Avcı'nın son hazırlıklarda taktik çalışma yapmadığı ve karışık bir antrenman metodu izlediği belirtildi.SIYAH-BEYAZLILARDA geçtiğimiz sezon kaldırılan ve sadece bazı önemli maçlarda verilen galibiyet primi, Galatasaray derbisi için yeniden devreye sokuldu. Göreve geldikten 5 gün sonra futbolcuların hesaplarına alacaklarını yatıran yönetim, şimdi de derbi galibiyetine prim verme kararı aldı. Maaşlarda olduğu gibi, primleri de yöneticilerin ortaklaşa karşılayacağı öğrenildi.