Kartal’da Umut var

KARİUS

BUGÜN NELER OLDU

Beşıktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius, takım halinde inançlarının galibiyeti de getirdiğini söyledi. İlk dakikadan son dakikaya kadar ellerinden geleni yaptıklarını belirten Karius, sezon sonundaki durumun konuşmak için erken olduğunu da sözlerine ekleyipdedi.Caner Erkin, bu sezon 9. maçında 4. gol pasını verdi. Asist krallığı yarışında 5 asisti bulunan Yeni Malatyasporlu Guilherme'nin ardından 2. sıraya yerleşti. Tecrübeli futbolcu aynı zamanda gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.Beşiktaş, ezeli rakibi karşısında hücumda coştu… Kartal, Muslera'nın koruduğu kaleye 13 şut denemesinde bulunurken 7 isabet sağladı ve bu sezon resmi maçlarda en yüksek yüzdeye ulaştı. Galatasaray ise ilk isabetli şutunu 80'de attı. Cimbom, 90 dakikayı 2 isabetli şutla bitirdi.Kartal'ı zafere götüren Umut Nayir farkı kaçırdıklarını söyledi. Genç oyuncu, "Benim için özel bir akşam. İlk derbim, ligde ilk kez 11'de başladım. Galibiyet golü için ekstra mutluyum. Maçın başından sonuna kadar pozisyonlarımız vardı. Daha farklı kazanabilirdik. Ayağa kalkmak için basamak olabilir. Maç sırasında Caner ağabey öne atıyorum, öne gel demişti. Bu kez öne koştum ve gol geldi sözleriyle mutluluğunu paylaştı."eşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımı ile gurur duyduğunu söyledi. Bu maçtaki futbolun kendisini umutlandırdığını da belirten Avcı, "Rakipten 7 kilometre fazla koşmak kolay değil. Bu galibiyet bize ivme kazandıracak. Beni buraya getiren Beşiktaş taraftarıdır. Daha hazır değiliz ama hazır olacağız. Mevcut sakatlarımız döndüğünde daha farklı olacağız" dedi. Fatih Terim ile maç öncesi ve maç sırasında arasındaki soğukluğu da cevaplayan Avcı,sözleriyle yeni bir tartışmayı alevlendirdi.