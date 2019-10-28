Kasımpaşa farka koştu

BUGÜN NELER OLDU

Ligde üst sıralara tırmanmaya çalışan Kasımpaşa, İzmir deplasmanında Göztepe'yi 4-1 mağlup ederek önemli 3 puanı hanesine yazdırdı. Gergin geçen karşılaşmada lacivert-beyazlı ekibin gollerini Hajradinovic, Quaresma (penaltı), Mustafa Pektemek ve Yusuf Erdoğan attı. Göz- Göz'ün tek sayısını ise Berkan Emir kaydetti. İikinci devrede takımın başında yer alamadı. Bu galibiyetin ardından Kasımpaşa 11 puana yükseldi. Göztepe ise 9 puanda kaldı.Ricardo Quaresma ve Mustafa Pektemek, 8 Aralık 2011'deki Beşiktaş- Manisaspor maçından bu yana ilk kez aynı Süper Lig karşılaşmasında gol attı.