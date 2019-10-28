Kasımpaşa farka koştu

Ligde üst sıralara tırmanmaya çalışan Kasımpaşa, İzmir deplasmanında Göztepe'yi 4-1 mağlup ederek önemli 3 puanı hanesine yazdırdı. Gergin geçen karşılaşmada lacivert-beyazlı ekibin gollerini Hajradinovic, Quaresma (penaltı), Mustafa Pektemek ve Yusuf Erdoğan attı. Göz- Göz'ün tek sayısını ise Berkan Emir kaydetti. İlk yarının bitiminde hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş,
ikinci devrede takımın başında yer alamadı. Bu galibiyetin ardından Kasımpaşa 11 puana yükseldi. Göztepe ise 9 puanda kaldı.
Ricardo Quaresma ve Mustafa Pektemek, 8 Aralık 2011'deki Beşiktaş- Manisaspor maçından bu yana ilk kez aynı Süper Lig karşılaşmasında gol attı.