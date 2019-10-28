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Son dakika: , 'da 2 hafta kaldı! İstifa etti...

'da 2 hafta önce göreve gelen 'ın 4-0 mağlup olunan Yeni Malatyaspor maçının ardından takım içindeki sorunlara da dikkat çekerek istifa ettiği belirtildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.10.2019 10:52 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 11:15
Son dakika: Samet Aybaba, Kayserispor'da 2 hafta kaldı! İstifa etti...

Süper Lig'de, Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 4-0 mağlup olan Kayserispor'da flaş bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Samet Aybaba'nın istifa ettiği öğrenildi. Yönetimin tecrübeli teknik adamı ikna etmek için görüşme gerçekleştireceği belirtildi. (Fanatik)

Samet Aybaba, 4-0'lık Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından 'İstifa edecek misiniz?' sorusuna şu cevabı vermişti:

Biz de araştırıyoruz, oyuncu listesine bakıyoruz. Kalitesi var mı yok mu ekonomisi nedir. En çok devreye girenlerde dostluklar oluyor. Dostluklar ön plana çıkıyor. Ben böyle çok zorda takımlara teknik direktörlük yapmaya gittim, başarılı olduk başarısız olduk. Ama bu kadar sorunlu bir takımla ilk defa çalışıyorum. Antrenmanda sorun, soyunma odasında, sahada sorun var. Gideceğiz Kayseri'de yönetici arkadaşlarla konuluş radikal kararlar alacağız. Her türlü kararları alacağız.

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Son dakika: Samet Aybaba, Kayserispor'da 2 hafta kaldı! İstifa etti...
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