Abdullah Avcı: Galatasaray maçını oynamadan asla...

İstifa baskılarına geçen sezonun rövanşı olarak gördüğü Galatasaray derbisini hedef göstererek direnen Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, adeta yeniden doğdu. İşte Avcı'nın derbi öncesi teknik heyetteki arkadaşlarıyla yaptığı tarihi konuşma...
Giriş Tarihi: 29.10.2019 11:50Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 11:51
Şampiyonluk hedefiyle geldiği Beşiktaş'ta lig ve Avrupa'da üst üste gelen kötü sonuçlar sonrası durumu tartışmaya açılan teknik direktör Abdullah Avcı,Galatasaray derbisini kazanarak yeniden hayata döndü.