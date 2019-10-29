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: maçını oynamadan asla...

İstifa baskılarına geçen sezonun rövanşı olarak gördüğü derbisini hedef göstererek direnen Teknik Direktörü , adeta yeniden doğdu. İşte Avcı'nın derbi öncesi teknik heyetteki arkadaşlarıyla yaptığı tarihi konuşma...

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol
Giriş Tarihi: 29.10.2019 11:50 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 11:51
Abdullah Avcı: Galatasaray maçını oynamadan asla...

Şampiyonluk hedefiyle geldiği Beşiktaş'ta lig ve Avrupa'da üst üste gelen kötü sonuçlar sonrası durumu tartışmaya açılan teknik direktör Abdullah Avcı, derbisini kazanarak yeniden hayata döndü.

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Abdullah Avcı: Galatasaray maçını oynamadan asla...
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