Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'da

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 9. haftasının ardından alınan sevk kararlarını açıkladı. Buna göre Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamaya göre alınan disiplin sevki kararları şöyle:"Gaziantep Futbol Kulübü Kulübü idarecisi Yusuf Ziya Demsoy'un 26.10.2019 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü - Aytemiz Alanyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 27.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nün 26.10.2019 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü - Aytemiz Alanyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kasımpaşa Kulübü Teknik Sorumlusu Kemal Özdeş'in 27.10.2019 tarihinde oynanan Göztepe - Kasımpaşa Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 28.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Beşiktaş Kulübü'nün 27.10.2019 tarihinde oynanan Beşiktaş - Galatasaray Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Galatasaray Kulübü'nün 27.10.2019 tarihinde oynanan Beşiktaş - Galatasaray Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Medipol Başakşehir FK Kulübü'nün 28.10.2019 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir FK. - Trabzonspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Trabzonspor Kulübü'nün 28.10.2019 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir FK. - Trabzonspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Boluspor Kulübü'nün 25.10.2019 tarihinde oynanan Boluspor - Keçiörengücü TFF 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,Boluspor Kulübü futbolcusu Umut Gündoğan'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 26.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Keçiörengücü Kulübü'nün 25.10.2019 tarihinde oynanan Boluspor - Keçiörengücü TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Ekol Göz Menemenspor Kulübü'nün 26.10.2019 tarihinde oynanan Altay - Ekol Göz Menemenspor TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.