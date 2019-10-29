Eyüpspor - Konyaspor (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında, 2. Lig Kırmızı Grup takımı Eyüpspor, Süper Lig temsilcisi Konyaspor'u konuk ediyor. Esenler Stadı'nda saat 14.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Hakan Ceylan yönetiyor. Ceylan'ın yardımcılıklarını Baran Eraslan ve Bersan Duran yapıyor. Eyüpspor - Konyaspor maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

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Not: Karşılaşma 1074 Çankırıspor - Rizespor ve Niğde Anadolu - Antalyaspor maçlarıyla birlikte dönüşümlü yayınlanmaktadır.