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Eyüpspor - (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Eyüpspor, 'u konuk ediyor. maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

Giriş Tarihi: 29.10.2019 14:30 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 14:31
Eyüpspor - Konyaspor (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında, 2. Lig Kırmızı Grup takımı Eyüpspor, Süper Lig temsilcisi Konyaspor'u konuk ediyor. Esenler Stadı'nda saat 14.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Hakan Ceylan yönetiyor. Ceylan'ın yardımcılıklarını Baran Eraslan ve Bersan Duran yapıyor. Eyüpspor - Konyaspor maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

EYÜPSPOR - KONYASPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Not: Karşılaşma 1074 Çankırıspor - Rizespor ve Niğde Anadolu - Antalyaspor maçlarıyla birlikte dönüşümlü yayınlanmaktadır.

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Eyüpspor - Konyaspor (Canlı)
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