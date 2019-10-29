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’dan 2. skandal

Giriş Tarihi: 29.10.2019
UEFA’dan 2. skandal
A Milli Futbol Takımımızın Fransa maçında verdiği asker selamına soruşturma açan UEFA, bir skandala daha imza attı. UEFA, Avusturya ekibi Wolfsberger karşısında attığı golün ardından asker selamı veren Başakşehirli İrfan Can Kahveci için de soruşturma başlattı. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Böyle çifte standart olmaz. Visca ve Robinho da asker selamı verdi. Neden sadece İrfan Can? Hepsini sevk edin. Dünya kupasında Fransa devlet başkanı Macron'a Griezmann selam duruyor. Neden soruşturma açılmıyor? Gol atarsak asker selamını yine veririz."
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UEFA’dan 2. skandal
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