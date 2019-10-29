UEFA’dan 2. skandal

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A Milli Futbol Takımımızın Fransa maçında verdiği asker selamına soruşturma açan UEFA, bir skandala daha imza attı.Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Böyle çifte standart olmaz. Visca ve Robinho da asker selamı verdi. Neden sadece İrfan Can? Hepsini sevk edin. Dünya kupasında Fransa devlet başkanı Macron'a Griezmann selam duruyor. Neden soruşturma açılmıyor? Gol atarsak asker selamını yine veririz."