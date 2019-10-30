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4. tur maçında , 'na konuk oluyor. 20.30'da başlayacak ve Mersin Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı A Spor ve sabah.com.tr'den canlı olarak izleyebileceksiniz.

Giriş Tarihi: 30.10.2019 18:48 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 18:54
Canlı izle | Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe

Süper Lig'de geride kalan 9 haftayı 17 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 3. Lig ekibi Darıca'yı eleyen TFF 2. Lig temsilcisi Tarsus İdman Yurdu'na konuk oluyor.

20.30'da başlayacak ve Mersin Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcıları Uygar Bebek ve Sezgin Çınar.

Teknik direktör Ergün Penbe'nin çalıştırdığı Tarsus İdman Yurdu, ligde geride kalan 10 haftada topladığı 16 puanla 7. sırada bulunuyor.

Müsabakayı A Spor ve sabah.com.tr'den canlı izleyebileceksiniz.

Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe maçı A Spor'da

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Canlı izle | Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe
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